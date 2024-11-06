properm.ru
ГлавноеВсе новости

Исполнительное производство

Выбрать дату
Ноябрь
В Прикамье управляющая компания отказывалась чинить дырявую крышу больше полугода
6 ноября, 03:11
Сентябрь
«СтройПанельКомплект» попался на занижении площади построенных квартир
4 сентября, 08:05
Август
Приставы заставили соликамца заплатить штраф за контрабанду военных противогазов
26 августа, 06:20
Июнь
Пермскому врачу пришлось отдать более одного миллиона рублей государству
3 июня, 11:06
Май
Педагоги Пермской хоровой капеллы через суд добились выплаты заработной платы
16 мая, 09:49
Январь
В Перми 14 января закрылся музей роботов-трансформеров
15 января, 11:45

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика