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Исправительная колония

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Ноябрь
В ГУФСИН прокомментировали ограничения на продукты в кунгурской колонии
12 ноября, 12:41
Член Совета по правам человека сообщила о проблеме с продуктами в ИК-40 в Кунгуре
12 ноября, 04:59
Сентябрь
В Прикамье мужчину признали виновным в убийстве своего брата
30 сентября, 03:00
Начальник колонии из Чусового организовал нелегальную пилораму на территории зоны
20 сентября, 15:32
Июль
В пермскую колонию строгого режима пытались переправить телефоны и наушники
18 июля, 03:06
Жители Закамска выйдут на пикет против строительства исправительного центра ФСИН
17 июля, 12:26
В Прикамье осудили 65-летнего рецидивиста за попытку убийства
13 июля, 05:47
Июнь
Бывший пермский депутат и экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу
Срок, назначенный бывшему чиновнику, истек.
21 июня, 05:43
Апрель
Экс-депутат Заксобрания пытается еще раз смягчить свое наказание
В марте его уже перевели в колонию-поселение.
2 апреля, 15:35
Март
В Пермском крае случился очередной пожар в ИК. Огонь потушили спустя почти три часа
Никто из сотрудников или осужденных не пострадал.
27 марта, 03:43
«Голову вниз!» Появилось видео жесткого задержания начальника пермской колонии
21 марта, 04:29
Свердловский райсуд арестовал начальника ИК-37 по подозрению в получении взятки
19 марта, 14:04
В колонии ИК-37 под Чусовым силовики начали следственные мероприятия
19 марта, 11:22
В Пермском крае силовики задержали начальника колонии строгого режима
19 марта, 06:08
Вынесен приговор сотруднику ИК из Прикамья, носившему на зону запрещенку за деньги
13 марта, 15:45
Артисты театра «У Моста» выступили перед пермскими осужденными
7 марта, 03:01
Февраль
В Прикамье мужчину приговорили к трем годам в колонии за избиение беременной женщины
21 февраля, 05:32
Сим-карта в дезодоранте, телефон в сумочке. В пермские колонии несут запрещенку
В колонии №9 в Соликамске за январь пресечено несколько попыток проноса запрещённых предметов.
8 февраля, 13:06
Заключенный из Пермского края заказал доставку марихуаны квадрокоптером
8 февраля, 02:45
В МЧС поделились подробностями пожара в соликамской исправительной колонии
2 февраля, 10:40

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