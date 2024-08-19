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Исправительные работы

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2024
Осужденные будут отмывать нелегальные граффити со стен Перми
Удаление рисунков будет одним из видов исправительных работ.
19 августа 2024, 06:51
2016
Соликамца осудили за клевету на полицейского в соцсетях
Мужчина решил отомстить сотруднику ДПС за выписанные штрафы.
21 июня 2016, 04:10
2013
Жительницу Прикамья приговорили к исправительным работам за мат
Женщина публично обругала мирового судью.
18 января 2013, 09:46
2011
В детских садах и школах Пермского края работают бывшие «зэки»
Учебные учреждение региона принимали на работу с детьми лиц, имевших судимости.
3 ноября 2011, 10:23
2010
Чердынского бизнесмена отправили на исправительные работы
Предприниматель незаконно извлек прибыль на сумму 4,7 млн рублей за торговлю водой без лицензии.
10 августа 2010, 10:16

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