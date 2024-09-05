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Исследования

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Сентябрь
Пермские ученые представили методику для повышения надежности дорожного покрытия
5 сентября, 05:32
Стало известно, когда начнут эвакуировать тела погибших туристов на Камчатке
2 сентября, 03:59
Август
В семи странах начались клинические испытания первой вакцины от рака легких
30 августа, 04:52
Серия видимости МКС в Перми начинается с 25 августа
24 августа, 06:55
Июль
В ПГНИУ решат проблему уничтожения лесов жуком-полиграфом
Ученые Пермского классического университета получили грант от Российского научного фонда.
15 июля, 11:05
Ученые изучают возможность выращивания дыни в Пермском крае
11 июля, 13:06
Древние пермяки были прогрессивнее, чем это считалось ранее
5 июля, 09:35
Февраль
Головная боль и микропластик. Пермские ученые рассказали об опасности посуды
20 февраля, 13:02
Декабрь 2023
Ученые нашли эффективное средство для борьбы с деменцией
Исследования показали зависимость выбора домашнего питомца и риска развития заболевания у пожилых людей.
22 декабря 2023, 05:32

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