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Историческое здание

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В Перми состояние объекта культурного наследия признали неудовлетворительным
11 ноября, 15:05
Фасад «дома со львами» в центре Перми должны отремонтировать до октября 2027 года
14 октября, 09:02
Власти отчитались о ходе строительства нового корпуса школы №146 у цирка
14 сентября, 10:36
Власти Прикамья готовятся выкупить историческое здание поликлиники в Мотовилихе
20 августа, 09:27
В Перми реконструируют историческое училище имени Александра II
19 августа, 09:29
В центре Перми снесут старинное здание
На заводе Шпагина снесут старый склад и цех.
26 июля, 13:40
Власти требуют от собственника бара в Перми отреставрировать дом купца Боброва
23 июля, 05:57
Проект реставрации исторического здания кардиодиспансера в Перми прошел госэкспертизу
27 апреля, 11:42
В Перми началась реконструкция исторического здания Усадьбы И. И. Косовских
26 апреля, 08:07
2023
В Перми до конца 2023 года установят QR-коды на всех исторических зданиях
При сканировании можно перевести деньги на реставрацию объектов культурного наследия.
6 октября 2023, 07:21

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