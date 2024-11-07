properm.ru
ГлавноеВсе новости

История

Выбрать дату
Ноябрь
Расписание. По Перми на один день запустят вагон КТМ-5 в честь 95-летия пермского трамвая
7 ноября, 04:03
Октябрь
В Перми появится копия ботика Петра I
28 октября, 09:26
Сентябрь
За пять месяцев пермяки передали в городской архив более 200 исторических материалов
23 сентября, 12:52
В Кунгуре Пермского края обнаружена ценная историческая находка
21 сентября, 10:38
В Перми планируют установить арт-объект российско-китайской дружбы
18 сентября, 09:03
В Перми отремонтируют кровлю Речного вокзала
3 сентября, 12:47
В Прикамье продается дом царских времен с сауной
2 сентября, 08:50
Август
Этой осенью в Перми установят памятник Федору Достоевскому
26 августа, 11:13
Брат последнего российского императора обвенчался в Перми. Фоторепортаж
22 августа, 12:56
Спецпроект
Красные в городе. Пермяки заметили на улицах революционные лозунги
Центр Перми временно перекрыт.
Фото. В Прикамье прибыл «Поезд Победы»
21 августа, 03:49
В Спасо-Преображенском соборе нашли фрагменты старинной росписи
Они были скрыты под слоем краски.
8 августа, 07:54
Власти Ординского района упраздняют деревню, известную с 1698 года
6 августа, 10:27
Июль
Фото. В Пермь приедет серебряный погребальный венок работы Фаберже
30 июля, 06:34
В Чусовом на воду спустили струг Ермака
Реплика старинного судна изготовлена группой энтузиастов.
28 июля, 10:23
Эксперты назвали 10 главных книг об истории Перми
23 июля, 08:45
Власти требуют от собственника бара в Перми отреставрировать дом купца Боброва
23 июля, 05:57
Новое арт-пространство в Перми разместится в мастерской завода
На новой площадке состоится фестиваль «Причал».
22 июля, 03:27
В Добрянке возродили рецепт старинного десерта времен Строгановых
Доходы от вафель будут перечисляться в благотворительный фонд «Добрянка».
17 июля, 11:44
В Перми до 2027 года отремонтируют здание библиотеки имени Кузьмина
12 июля, 03:29

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика