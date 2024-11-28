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Марина Федункив родила в 53 года: актриса раскрыла пол своего ребенка
28 ноября, 07:51
В Пермском крае сняли первый фильм для европейского зрителя
Картина покажет жизнь подростка, который потерял мать, но нашел отца.
30 июля, 06:01
Пермский банкрот Габов объявлен в международный розыск и заочно арестован
13 апреля, 08:52
2011
Птичий мор добрался до Китая
Очередной случай массовой гибели пернатых отмечен в пригороде Пекина.
21 января 2011, 12:03

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