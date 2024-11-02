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Ноябрь
Гибель людей после пансионата, циклон и новый аквапарк. Главное за неделю в Прикамье
2 ноября, 12:28
Октябрь
Спецпроект
Отсутствие ответов пятикласснику и снос мини-рынка. Главные новости недели в Прикамье
Все запомнившиеся нашим читателям события — в традиционной подборке.
Спецпроект
Рейтинг миллиардеров и коварный жук-полиграф. Главные и интересные новости Прикамья
Рассказываем о наиболее важных для читателей Properm.ru событиях этой недели.
Спецпроект
Телетрапы на потом и поправки в бюджет Прикамья. Главные новости в регионе
Рассказываем, что особенно сильно интересовало читателей Properm.ru.
Спецпроект
Массовое ДТП и запрет на открытие дверей в автобусах. Главное за неделю в Прикамье
Неделя подошла к концу, рассказываем, чем она запомнилась.
Сентябрь
Спецпроект
Первый снег, пробки, служебные собаки в добрые руки. Главное за неделю в Прикамье
Рассказываем, какие новости чаще привлекали внимание читателей Properm.ru.
Спецпроект
Прощание с маршрутками и Каменным городом. Главные новости недели в Пермском крае
Рассказываем, чем запомнилась эта рабочая неделя и журналистам, и читателям Properm.ru.
Спецпроект
Обрушение общежития, убийство следователя, автобусы. Главное за неделю в Прикамье
Рассказываем о самых интересных и волнующих событиях по версии читателей.
Спецпроект
Крушение вертолета с пермяками и подорожание шоколада. Новости недели в Прикамье
Рассказываем о самых интересных событиях будней по версии читателей Properm.ru.
Август
Спецпроект
Уход «Ласточки», нехватка врачей и старинные дома. Главное за неделю в Прикамье
Рассказываем, какие материалы недели показались читателям Properm.ru наиболее интересными.
Спецпроект
Прогулка барсят и уничтожение исторического памятника. Главное за неделю в Прикамье
Новости, которые чаще всего волновали наших читателей и привлекали их внимание, — в единой подборке.
Спецпроект
Космический корабль, яхта и ДТП с поездом. Главные события недели в Прикамье
Рассказываем о самом интересном за будни в регионе.
Июль
Спецпроект
Планы на канатную дорогу и последние трамваи. Главные новости недели в Прикамье
Рассказываем, чем запомнились уходящие будни читателям Properm.ru
Спецпроект
Испанские черви, рысь и аргументы матери, убившей сына. Главное за неделю в Прикамье
Рассказываем о самых интересных событиях по версии читателей Properm.ru.
Спецпроект
Отказы в приеме в школы и чемодан с телом мальчика. Главное за неделю в Прикамье
Рассказываем о самых интересных новостях для читателей Properm.ru.
Спецпроект
Погода в Перми и на Земле, а также вторая «Головоломка». Новости недели в Прикамье
Первая неделя июля вызвала сезонный всплеск интереса к новостям о погоде. Какие еще новости волновали читателей Properm.ru — читайте в подборке.
Июнь
Спецпроект
Неизвестная рыба, парк Горького и унылая Пермь. Главные новости недели в Прикамье
Рассказываем, чем заканчивающиеся будни запомнились читателям Properm.ru.
Спецпроект
Польза борщевика и канатная дорога. Главные новости недели в Пермском крае
Рассказываем, что важного произошло в регионе за минувшие будни.
Май
Спецпроект
Смерть радиоведущей и наступление лета. Главные новости недели в Пермском крае
Рассказываем о самых запоминающихся событиях недели по версии наших читателей.
Спецпроект
Погодные аномалии и штраф за дебош в самолете. Главные новости недели в Пермском крае
Коротко рассказываем, чем запомнились последние дни.

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