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Избиение

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Сентябрь
В Прикамье злопамятная пенсионерка жестоко избила обидчика из-за куска копченого мяса
26 сентября, 06:44
Август
В Перми из-за женщины избили эксперта Торгово-промышленной палаты Прикамья
8 августа, 10:12
Июль
Видео. Пермяк избил артиста оперного театра у ЦУМа. Позже он напал на другого мужчину
6 июля, 06:48
Девочки-подростки избили мальчика в Добрянке
4 июля, 08:44
Май
На заседании КДН обсудили избиение кастетом 10-летнего мальчика в Юго-Камском
30 мая, 07:22
К проверке избиения мальчика кастетом в Прикамье подключились опека и местные власти
29 мая, 05:30
Пермская школьница, избивавшая сверстниц на видео, объяснила причину своего поступка
14 мая, 04:35
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о банде, избивающей пермяков
8 мая, 07:12
Полиция и прокуратура прокомментировали избиение жителей Перми хулиганами
8 мая, 05:43
Гематома и сотрясение. В Перми трое неизвестных жестоко избили 19-летнего студента
4 мая, 11:59
Апрель
«На колени встала!» В Пермском крае сняли жесткое избиение школьницы на видео
Девочка звала на помощь, но ее не слышали.
11 апреля, 07:37
Главе СК доложат о жестком избиении парня в Пермском крае
Избиение прекратилось только в момент, когда потерпевший потерял сознание.
9 апреля, 03:19
Видео. «Он, че, умер? Разбуди его!». В Березниках жестоко избили юношу и сняли на видео
8 апреля, 06:46
Март
Глава СК поручил повторно возбудить дело после избиения школьницы в Березниках
На несовершеннолетнюю напали в конце февраля.
28 марта, 04:45
В Перми после конфликта погиб 51-летний посетитель букмекерской конторы
20 марта, 03:15
В Перми папа заявил в полицию, что на территории школы №37 школьники избили его сына
5 марта, 12:53
Постановка? Избитым у ЦУМа мужчиной оказался блогер из Соликамска «Лексус 500»
2 марта, 06:40
Февраль
В Прикамье мужчину приговорили к трем годам в колонии за избиение беременной женщины
21 февраля, 05:32
Женщину нашли со сломанными руками в лесу. Пермяка судят за самосуд над семьей
3 февраля, 14:49
Январь
Возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка в Березниках
30 января, 08:28

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