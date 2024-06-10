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Избирательная комиссия

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2024
Избирком Прикамья решил назначить дополнительные выборы депутатов Заксобрания
Процедура выдвижения кандидатов начнется на этой неделе.
10 июня 2024, 07:34
В Прикамье в выборах президента приняли участие 930 тысяч человек
Нарушений на избирательных участках зафиксировано не было.
16 марта 2024, 14:16
Явка в Пермском крае в первый день выборов президента составила 30,7%
Наиболее активно приняли участие в голосовании жители Частинского округа.
16 марта 2024, 06:54
С 17 февраля члены избирательной комиссии начнут ходить по квартирам пермяков
Каждый избиратель имеет право запросить удостоверение члена участковой комиссии и паспорт.
16 января 2024, 11:22
2013
В Перми сформируют новую избирательную комиссию
Комитет по местному самоуправлению поддержал проект решения начала формирования избирательной комиссии Перми.
18 апреля 2013, 07:28
2012
На пост главы Краснокамска претендуют уже 7 кандидатов
Приём заявлений от представителей политических партий истёк 30 сентября. Крайний срок подачи документов от самовыдвиженцев — 10 октября.
2 октября 2012, 04:15
2011
Избирательные участки в Пермском крае открылись вовремя
Участки будут работать до 20:00. Успевайте!
4 декабря 2011, 06:46

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