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Избирком

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2024
Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Единый день голосования в Прикамье
15 июля, 12:17
На сентябрьских выборах в Прикамье можно будет проголосовать дистанционно
14 июня, 09:41
Краевой избирком передал в Заксобрание предложения по участию иноагентов в выборах
Таким образом региональное законодательство Пермского края будет приведено в соответствие с федеральным.
17 мая, 11:05
В Прикамье начались выборы президента. Первые фото с избирательных участков
Избирательные участки работают до 20:00.
15 марта, 03:33
Стало известно, сколько избирательных бюллетеней напечатано для Пермского края
Часть бюллетеней предназначены для голосования при помощи КОИБ.
26 февраля, 06:48
2023
Крайизбирком передал вакантный мандат депутата Заксобрания экс-вице-премьеру Прикамья
9 ноября 2023, 12:13
Избирком раскрыл, кто забрал большинство мандатов на голосовании в Пермском крае
11 сентября 2023, 02:31
Умер первый руководитель избиркома Прикамья
В субботу, 4 марта, на 84-м году жизни скончался первый руководитель избирательной комиссии Прикамья Анатолий Лебедев.
6 марта 2023, 06:33

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