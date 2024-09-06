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Ижевск

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Сентябрь
Турецкий перевозчик поддержал пермский аэропорт в споре с авиакомпанией «Россия»
6 сентября, 06:36
Август
Стало известно, кто стал лучшим камнерезом на фестивале в Кунгуре
28 августа, 04:18
Июль
Самолет, летевший из Москвы в Ижевск, экстренно сел в Перми
31 июля, 12:39
В ДТП с автобусом до Перми на территории Удмуртии погибли два человека
10 июля, 14:12
Июнь
Из Перми в Удмуртию можно будет добраться меньше, чем за час
14 июня, 12:11
Апрель
В Перми 12 апреля началась обкатка автобуса-гармошки МАЗ-105
13 апреля, 09:20
Январь
Ижевский девелопер планирует застроить территорию рынка на Крохалева в Перми
31 января, 12:07

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