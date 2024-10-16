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Изнасилование

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2024
Подростка из Яйвы осудили за изнасилование и убийство 22-летней девушки
16 октября, 12:49
Каждая четвертая жертва изнасилования в стране — несовершеннолетний ребенок
21 сентября, 04:44
В Прикамье осудят 25-летнюю девушку за ложный донос о тяжком преступлении
16 сентября, 12:15
Суд в Перми оставил в СИЗО подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки
11 сентября, 13:03
Суд вынес приговор насильнику из Александровска, отрубившему руку сожительнице
10 сентября, 07:03
Насильник из Перми пытался спрятаться от правосудия на Алтае
3 сентября, 15:44
В Чусовом жестоко убили молодую маму и ее маленькую дочь
30 августа, 04:39
В Прикамье изнасиловали, а потом утопили 11-летнюю девочку
26 августа, 13:28
Суд рассмотрит жалобу сжегшего одноклассницу 17-летнего подростка из Октябрьского
8 августа, 11:01
Убийца 19-летней пермской студентки нашелся в колонии «Полярная сова» в поселке Харп
31 июля, 09:08
Адвокат подростка, сжегшего девочку в Октябрьском, оспорит приговор
Сторона защиты считает, что следствие велось с нарушениями.
18 июля, 07:22
В Прикамье подростка обвиняют в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки
17 июля, 14:26
Задержан мужчина, изнасиловавший трехлетнюю девочку под Верещагино
25 июня, 14:14
Мужчина, убивший туристку-одиночку из Перми, заявил о нарушении своих прав
16 марта, 10:27
Житель Чердыни в лесу изнасиловал 13-летнюю девочку
15 марта, 16:13
Суд начал рассматривать дело о сожженной в Октябрьском девочке
13 марта, 12:36
2023
Пермяк получил срок за изнасилование 18-летней студентки на улице
10 октября 2023, 05:10
«А тебе разве не понравилось?» Пермячка получила срок за избиение насильника
25 сентября 2023, 04:42
Бил, душил и называл своим подарком. Подробности изнасилования студентки в Перми
7 сентября 2023, 06:31

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