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Изобретатели

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2023
В центре Перми появился новый памятник изобретателю. Рассказываем, кто он
1 декабря 2023, 08:28
2015
Спецпроект
Приручить «электроника»: В Перми началось состязание роботов
В споткомплексе Сухарева на фестивале «Робофест-Урал» соревнуются изобретения российских школьников.
2011
В Кунгурском районе собирают «терминаторов» из запчастей
Изобретатели Владимир Дерягин и Олег Пестренин собрали более 100 необычных объектов из металла.
7 апреля 2011, 10:44

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