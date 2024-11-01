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2024
Ежемесячную премию чиновников Осинского округа могут увеличить в два раза
В среднем зарплата специалиста администрации находится на уровне МРОТ в районе 22-24 тыс. рублей.
1 ноября 2024, 13:21
В течение года стоимость суточного проживания в отелях Перми возросла на 20%
Во втором полугодии прогнозируется продолжение роста цен.
1 августа 2024, 04:56
Пермское УФАС возбудило дело в отношении теплоснабжающей компании в Краснокамске
АО «Пермтрансжелезобетон» отказалось гарантировать потребителям надежность и качество коммунальной услуги
15 мая 2024, 10:46
Бывший пермяк выступил в роли жениха в передаче «Давай поженимся»
Ведущие передачи отговорили невесту выбрать Дениса в качестве потенциального супруга.
12 апреля 2024, 08:59
2010
В микрорайоне Новые Ляды отключили водоснабжение
Вода в реке Сылва стала непригодной для питья.
16 августа 2010, 07:28

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