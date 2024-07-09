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Качество жизни

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Июль 2024
Ученые раскрыли истинную причину старения
Выяснилось, что за процесс старения в организме отвечает белок-активатор 1.
9 июля 2024, 06:27
Май 2024
В Прикамье открылось новое гериатрическое отделение
Целью гериатрии является продление долголетия и качества жизни у пожилых людей.
23 мая 2024, 10:16
Февраль 2024
«Любовь — это накладывать побольше пельмешек». Пермяки помогут детям валентинками
Вырученные средства пойдут на помощь тяжелобольным детям.
12 февраля 2024, 13:20

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