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Кадровые перестановки

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Октябрь
Глава Сивинского округа ушел в отставку
31 октября, 10:16
В Прикамье замначальника ГУФСИН покинул свой пост
21 октября, 14:45
ХК «Молот» объявил, кто назначен главным тренером команды
19 октября, 09:43
Новый директор пермского муниципального предприятия уволился через неделю работы
18 октября, 06:11
После серии поражений и ухода главного тренера в «Молоте» продолжаются перестановки
17 октября, 10:09
Сентябрь
Гендиректор «РБК Пермь» возглавил кировский телеканал
17 сентября, 11:20
Советник мэра Перми уволился с должности в администрации
14 сентября, 07:32
Новый глава ПНИПУ провел масштабные кадровые перестановки в ректорате
10 сентября, 08:10
Август
В мэрии назначен временно исполняющий обязанности главного архитектора Перми
15 августа, 07:39
Бывший ресторатор будет отвечать за праздники в мэрии Перми
13 августа, 07:40
В администрации Соликамского округа сменился первый замглавы
12 августа, 10:24
Никита Белых устроился на кондитерскую фабрику
7 августа, 13:41
Директор «Пермской дирекции» может покинуть должность
5 августа, 06:21
На пост главы Соликамска претендуют и. о. главы, чиновник и безработный
2 августа, 11:52
Июль
Экс-директор «Пермэнерго» стал топ-менеджером пермского «Горсвета»
31 июля, 07:21
Пермский экс-министр Минэкономразвития стал топ-менеджером ПАО «Т Плюс»
Экс-министр градостроительства Алексей Храпков стал директором теплобизнеса ПАО «Т Плюс».
30 июля, 07:10
Назначены главы Свердловского и Ленинского районов Перми
29 июля, 08:23
Главой Ленинского района может стать топ-менеджер «Еврохима»
Центральный район Перми возглавит вологжанин Константин Дароватовский.
25 июля, 08:06
В Пермском крае депутаты отправили в отставку главу Косинского района
17 июля Эдуард Засухин подал заявление о досрочном прекращении полномочий.
19 июля, 09:10
Глава Косинского округа написал заявление об увольнении
Ранее депутаты признали отчет о его работе неудовлетворительным.
17 июля, 08:36

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