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Кадровые престановки

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2024
Заместителем главы ГУФСИН по Пермскому краю стал 42-летний Артем Мушинский
Это уже пятый зам руководителя ведомства.
2 апреля, 06:09
2023
В пермском цирке сменилось руководство
Прежний руководитель цирка Ксения Россихина ушла в декретный отпуск.
9 ноября 2023, 04:56
Бывший замминистра здравоохранения уволился из пермского наркодиспансера
31 октября 2023, 06:58
Экс-глава пермского фонда капремонта займется ЖКХ в Волгоградской области
Дмитрия Баранова представили коллективу 25 октября.
30 октября 2023, 07:07
Директор швейной фабрики возглавила компанию, владеющую стадом свинокомплекса
«Пермский свинокомплекс» сейчас находится в процедуре банкротства.
17 сентября 2023, 12:35
Замминистра спорта Пермского края Марина Зиннер уходит с поста
13 сентября 2023, 13:11
Стало известно, какие министерства в правительстве будет курировать Алексей Дёмкин
28 июня 2023, 10:13
В музее истории Пермского университета сменился директор
Бывший директор музея истории ПГНИУ Мария Ромашова перешла на работу в Пермский краеведческий музей.
15 марта 2023, 10:40
Глава Ильинского района сложил полномочия
Полномочия Анатолия Красноборова прекращаются с 1 марта.
23 февраля 2023, 06:24

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