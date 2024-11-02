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Кафе

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Ноябрь
В Сиве на месяц закрыли кафе с сотрудниками без медкнижек и мухами в помещениях
2 ноября, 11:38
Октябрь
В Перми откроется еще одно кафе «Восток-папа»
15 октября, 10:25
В Перми в техническом режиме начало работать второе кафе-пекарня «Дом Демидовых»
9 октября, 03:52
Из-за насекомых в Прикамье закрыли кафе с шаурмой
7 октября, 10:42
Сентябрь
В Перми открылась третья кофейня «Белый слон»
28 сентября, 04:15
Август
В центре Перми откроется второй магазин-кафетерий «Дом Демидовых»
31 августа, 04:44
Открытие Пермского музея авиации переносится на следующий год
21 августа, 11:35
В центре Перми закрывается кофейня Cup by Cup
8 августа, 12:40
Рядом с ЦУМом в Перми откроется клубничная мастерская
6 августа, 15:32
«Дом Демидовых» перенес производство из-за незаконного отключения воды
1 августа, 12:37
Июль
В центре Перми ограничена работа «Дома Демидовых». Его незаконно отключили от воды
16 июля, 07:46
Июнь
После заражения клиента сальмонеллёзом закрыли пермское кафе «Шаурма №1»
28 июня, 02:32
Май
В Перми 21 мая открылся частный Музей самоварного искусства «МЕДНИКЪ»
25 мая, 08:19
В Перми на улице Крисанова 8 мая закрыли харчевню «Длинный нос»
15 мая, 03:01
Апрель
Стало известно, когда в Перми откроются «летники»
21 апреля, 09:38
Здание последнего «холма» на эспланаде ввели в эксплуатацию
19 апреля, 07:01
В Перми откроется туристическое кафе с иммерсивными ужинами
Убранство заведения содержит в себе декор по мотивам творчества крестьян Прикамья.
18 апреля, 09:12
В центре Перми откроется кафе федеральной сети «Вилка Ложка»
Заведения сети открыты уже в 14 городах России.
9 апреля, 08:14
Март
Жителя Пермского округа осудили за попытку поджога кафе
26 марта, 07:10
Мэрия Перми организует пресс-тур для федеральных блогеров за 650 тыс. рублей
12 марта, 11:56

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