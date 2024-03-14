Шесть пермяков, направлявшихся на Килиманджаро, заблокированы в Каирском аэропорту

Транзитный рейс Москва - Дар-Эс-Салам через бастующую страну прерван из-за отмены всех рейсов в крупнейшем аэропорте Египта.