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Каир

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Авиакомпанию Royal Flight лишили допуска на перелеты в 13 стран
Весной 2022 года Royal Flight приостановила полеты на фоне санкций.
14 марта 2024, 08:35
2011
Пермские восходители продолжили путешествие на Килиманджаро через Цюрих
Группа пермских альпинистов во вторник ночью благополучно вернулась на внеплановом рейсе из Каира в Москву. Восходители намерены продолжать запланированное путешествие по другом маршруту.
1 февраля 2011, 11:32
Шесть пермяков, направлявшихся на Килиманджаро, заблокированы в Каирском аэропорту
Транзитный рейс Москва - Дар-Эс-Салам через бастующую страну прерван из-за отмены всех рейсов в крупнейшем аэропорте Египта.
31 января 2011, 06:52

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