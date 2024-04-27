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Калий

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2024
В Пермском Политехе рассказали, как подготовить землю к дачному сезону
При посадке растений в огороде следует учитывать, в какой почве они лучше всего растут.
27 апреля 2024, 10:24
2011
«Уралкалий» и «Сильвинит» вышли на докизисный уровень
Благодаря росту мирового рынка удобрений российские калийщики вернулись к рекордным показателям 2007 года.
19 января 2011, 06:30
2010
«Сильвинит» прекратит свое существование
Компания будет присоединена к ОАО «Уралкалий».
20 декабря 2010, 08:49
Газета.ru: «Уралкалий» покупает «Сильвинит»
Правительство России одобрило сделку по объединению двух крупнейших российских производителей калийных удобрений.
16 декабря 2010, 05:39

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