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Кама

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Октябрь
На теплоходе пермской компании умер капитан-механик. Причины трагедии выясняются
25 октября, 07:30
Фото. В Прикамье строят арт-объект из старинной соляной баржи
21 октября, 12:19
Сентябрь
Стоимость возведения третьего моста через Каму в Перми оценивается в 77,5 миллиарда
26 сентября, 10:54
Моторная лодка с людьми налетела на законсервированную вышку на Каме. Погиб человек
16 сентября, 10:32
В Перми завершается сезон речных прогулок по Каме
10 сентября, 05:36
Август
Пермяки просятся в дома, где из окна видно Каму — посмотреть шоу яхт и аэростатов
23 августа, 07:45
Прокуратура требует отменить приватизацию четырёх участков вдоль Камы под Пермью
8 августа, 16:04
В Пермский край приехала съемочная группа телеканала «Диалоги о рыбалке»
Съемочная группа показала рыбалку, культуру и быт Соликамского округа.
6 августа, 12:24
В Пермь прибыла яхта, которой пользуется председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер
1 августа, 11:11
Июль
В сквере в центре Перми снесли кусты ради строительства перрона
Зеленые насаждения обещают восстановить в прежнем виде.
25 июля, 13:27
В Березниковском округе из Камы извлекли тело мужчины
ГУ МЧС Прикамья советует жителям региона не купаться в необорудованных для купания местах.
23 июля, 10:13
Спасатели помогли двум любителям сап-бордов выбраться к берегу Камы
16 июля, 06:48
В Оханске в присутствии нетрезвой матери в Каме утонула восьмилетняя девочка
Дети и взрослые купались в непредназначенном для этого месте.
10 июля, 15:35
Июнь
В Перми на новой набережной в Закамске размыло грунт из-за засорения фильтров
26 июня, 04:18
Из Камы пермские спасатели достали мальчика и девочку, которых сносило течением
Они были обнаружены в районе Решетниковского спуска.
24 июня, 16:30
Спецпроект
Как получить кайф от поездки в Закамск
Фотокор Properm.ru опробовал новый вид речных прогулок в Перми на электросудне «Экоходъ» и поделился с нами своим опытом и красивыми фотографиями.
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Опера на велосипедах, панна-футбол и лекторий. Каким будет «Город встреч» в Перми
Properm.ru покатались по Каме и узнали, какие мероприятия вам нужно обязательно посетить.
В Каме обнаружили семь затонувших судов
14 июня, 07:49
Электрокатамаран «Экоход» начал прогулочные поездки по Каме
2 июня, 04:18
Май
На пермской набережной откроется ресторан «ПарKing» в бизнес-центре «Магнат»
14 мая, 08:26

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