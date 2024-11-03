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Камаз

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Ноябрь
На автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» «КАМАЗ» насмерть сбил пешехода
3 ноября, 12:44
Август
В Пермском крае после ЧП с поездом «Новый Уренгой — Москва» проводится проверка
2 августа, 05:56
Июль
Автомобиль перегородил дорогу к пермскому аэропорту после ДТП с КамАЗом
21 июля, 07:56
В Прикамье в ходе ДТП с КамАЗом погиб 81-летний мужчина
15 июля, 02:36
Июнь
Фото. В Пермском крае из-за плохого самочувствия водителя на трассе опрокинулся КамАЗ
15 июня, 08:05
Январь
В Перми из-за легковушки пожарная машина попала в ДТП и едва не сбила девушку
29 января, 13:19
Ноябрь 2023
Скончался 15-летний пострадавший в ДТП с лесовозом под Пермью
В больнице остается трехлетний ребенок и мужчина 40 лет.
13 ноября 2023, 11:11

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