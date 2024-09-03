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Камчатка

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2024
Родственники погибших на Камчатке пермяков смогут получить меры поддержки от края
На борту разбившегося вертолета находились шестеро пермяков.
3 сентября 2024, 12:34
Родственники погибших в крушении вертолета Ми-8Т на Камчатке получат компенсации
Трагедия случилась в минувшие выходные, 31 августа.
3 сентября 2024, 02:28
МЧС России: на месте падения вертолета на Камчатке завершилась поисковая операция
Обнаружены тела всех 22 погибших.
2 сентября 2024, 05:30
Стало известно, когда начнут эвакуировать тела погибших туристов на Камчатке
Как минимум шестеро погибших — туристы из Перми.
2 сентября 2024, 03:59
Предварительно все находившиеся на борту упавшего на Камчатке вертолета погибли
Среди пассажиров было не менее пяти пермяков
1 сентября 2024, 08:59
Обнаружены обломки пропавшего на Камчатке вертолета
Среди его пассажиров могут быть пять пермяков.
1 сентября 2024, 07:46
На борту пропавшего на Камчатке вертолета могло быть пятеро пермяков
Среди пропавших — известный пермский организатор событий
1 сентября 2024, 07:37
Пропавший на Камчатке вертолёт с пермяками на борту продолжают искать
Поисковая группировка в Елизовском районе усилена
1 сентября 2024, 05:59
На борту пропавшего вертолета на Камчатке находились двое пермяков
Поиски воздушного судна продолжаются.
31 августа 2024, 10:57
В районе вулкана Вачкажец на Камчатке пропал вертолет Ми-8Т
Стало известно о количестве людей, находившихся на борту воздушного судна.
31 августа 2024, 07:47
2012
Попавшая в ДТП с кортежем Медведева женщина требует компенсацию
Сумма иска не уточняется, однако сторона потерпевших считает ее «крупной».
10 августа 2012, 07:20

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