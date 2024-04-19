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Камгэс

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Затопит ли в Перми «Счастье не за горами»? Рассказывает специалист Камского БВУ
19 апреля, 07:11
В МЧС Прикамья рассказали, когда можно будет увидеть сброс воды с КамГЭС этой весной
19 марта, 04:36
В Пермском крае из-за жаркого лета в 2023 году снизилась выработка электроэнергии
6 января, 06:34
2023
Русло Камы в Перми высохло более чем наполовину, несмотря на дожди. Почему?
При этом ситуация в реках бассейна Камского водохранилища улучшается.
13 ноября 2023, 07:12
«Это было очень сложно». Путешественник в одиночку прошел всю Каму от истока до устья
Житель Ижевска по реке пересек пять регионов, среди которых Пермский край.
26 октября 2023, 03:44
Пермские спасатели спасли от смерти женщину, купавшуюся возле пляжа КамГЭС
29 июля 2023, 11:30
КамГЭС начала самый ранний весенний сброс воды за всю историю станции
Максимальный приток половодья на ГЭС ожидают с 25 апреля.
6 апреля 2023, 04:40

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