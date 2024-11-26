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Камское водохранилище

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2024
Жители Прикамья вновь смогут увидеть «ледяные цветы»
26 ноября, 03:43
Вырос приток воды в Камское водохранилище
15 августа, 03:19
Жителям Прикамья рассказали, за ловлю какой рыбы им грозит штраф
28 мая, 09:46
В 20-х числах апреля в Камском водохранилище будет прибывать по 40 сантиметров воды
15 апреля, 16:20
МЧС представило три сценария развития половодья в Пермском крае. Что ждет пермяков
9 апреля, 03:01
В Пермском крае началось половодье. Как к нему подготовиться
8 апреля, 09:18
В Перми предложили способ нейтрализации изливов шахт Кизеловского угольного бассейна
Для раскисления вод сотрудники университета предлагают использовать промышленные отходы предприятия Пермского края.
20 марта, 11:56
Пермская прокуратура взяла под контроль ситуацию с гибелью 12 тонн форели в Добрянке
16 марта, 08:20
2023
Русло Камы в Перми высохло более чем наполовину, несмотря на дожди. Почему?
При этом ситуация в реках бассейна Камского водохранилища улучшается.
13 ноября 2023, 07:12
Синоптики: приток воды в Камское водохранилище остается рекордно низким
11 октября 2023, 05:44
В Камском водохранилище фиксируют самый низкий приток воды за 33 года
7 октября 2023, 10:52

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