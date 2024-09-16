properm.ru
ГлавноеВсе новости

Канализация

Выбрать дату
Сентябрь
Возведение нового питомника растений в Перми обойдется в 144 миллиона
16 сентября, 09:19
Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей
2 сентября, 09:55
Август
В Перми ищут подрядчика для восстановления «Пассажа торгового №2 Черного рынка»
Цена контракта — 2 млн 213 тыс. рублей.
9 августа, 09:54
Июнь
В Перми для гимназии № 5 установят спортивную площадку почти за 46 миллионов рублей
15 июня, 11:45
Март
Гора мусора едва не лишила пермяков очистных сооружений городской канализации
Сотня килограммов волокнистого мусора одномоментно забили решетки очистных.
20 марта, 04:46

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика