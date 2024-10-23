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Капитальный ремонт

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Октябрь
Экс-начальник Военно-строительной компании арестован по делу о хищении в Перми
3 октября, 10:06
Сентябрь
Стало известно, во сколько обойдется капремонт госпиталя для ветеранов в Перми
16 сентября, 06:37
В Куединском округе в рамках нацпроекта капитально отремонтировали два моста
12 сентября, 16:51
Мост через реку Ирень в Кунгуре закроют на целых полтора года
2 сентября, 11:25
Август
В Перми проведут капитальный ремонт одного из подземных переходов на Набережной
23 августа, 02:53
Кровлю административного здания около набережной Перми восстановят за 35 миллионов
22 августа, 10:09
Собственники зданий в центре Перми будут согласовывать их колер в мэрии
12 августа, 10:19
Власти Перми потратят еще 11 миллионов на ремонт подземного перехода на Уральской
6 августа, 06:26
Администрация Перми планирует оплатить проезд ученикам закрытой на ремонт школы
5 августа, 02:42
Июль
В Перми застроят жильем участок на месте знаменитого долгостроя «дом с Есениным»
25 июля, 05:15
В Перми перекладывают рельсы и плиты на трёх трамвайных переездах
23 июля, 15:54
В Перми приведут в порядок фасады семи многоэтажных домов на Садовом
Работы выполнят до конца следующего года.
16 июля, 06:44
Капитальный ремонт моста через реку Ирень в Прикамье оценили в 609 миллионов
15 июля, 07:28
Июнь
В центре Перми отремонтируют еще одно укрытие в подвале многоквартирного дома
26 июня, 06:24
В Перми на новой набережной в Закамске размыло грунт из-за засорения фильтров
26 июня, 04:18
Капитальный ремонт дороги до деревни Совы в Прикамье обойдется в 200 миллионов
Местные жители говорят о плохом состоянии дороги до населенного пункта.
25 июня, 11:25
В Перми за 4,4 миллиона отремонтируют укрытие в подвале жилого дома
23 июня, 09:03
Вход пермского медицинского колледжа отремонтируют за 7 миллионов рублей
19 июня, 04:51
Почти за 25 миллионов рублей отремонтируют участок трассы М-7 «Волга» около Перми
6 июня, 06:56
Апрель
В течение 2024 года на территории Пермского края появятся 110 остановочных пунктов
В прошлом году на ремонт 329 км муниципальных дорог и 20 остановок было выделено почти 3 млрд рублей.
16 апреля, 11:01

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