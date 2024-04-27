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Капремонт домов

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2024
Прокуратура выявила миллионную растрату на капремонте дома в Перми
27 апреля, 13:33
2023
Потолок в квартире пермячки обрушился из-за рабочих, ремонтировавших крышу
5 декабря 2023, 03:13
Жители дома в центре Перми боятся обрушения
1 декабря 2023, 06:59
2022
Фонд капремонта в суде обязали восстановить за подрядчика фасад дома в центре Перми
В 2020 году по фактам срыва контрактов по капремонту домов на Комсомольском проспекте было возбуждено уголовное дело.
28 июня 2022, 14:19
2021
В капремонт Компроса для Пермь-300 вливают сотни миллионов: кто забирает деньги и срывает сроки
26 мая 2021, 12:38

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