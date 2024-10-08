properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Карагай

Выбрать дату
2024
Шестиклассник помог задержать пьяного водителя в Карагае
8 октября 2024, 10:34
Фото. В ДТП в Карагайском районе пострадали два ребенка
Выясняются обстоятельства случившегося.
3 июня 2024, 06:04
Завтра в Карагае простятся с погибшим в ходе СВО 57-летним контрактником
Сергей Пестриков через два месяца после подписания контракта
26 мая 2024, 11:45
В Прикамье полиция задержали посыльного телефонных мошенников
Пенсионерка перевела лжекурьеру 200 тыс. рублей.
28 февраля 2024, 07:43
В Прикамье простятся с 32-летним жителем Карагая
Прощание с погибшим пройдет 26 февраля в 12:00.
25 февраля 2024, 08:10
2023
В Пермском крае ищут женщину, танцевавшую на мемориале в Карагае. ВИДЕО
Запись появилась в соцсетях вчера
26 сентября 2023, 11:11
2013
В Карагае 5-летняя девочка попала под колеса автомобиля
Девочка вместе со старшей сестрой перебегали дорогу в неположенном месте.
7 сентября 2013, 15:57
2012
Супруга полномочного представителя президента Чечни в Прикамье отделалась штрафом
Пермский краевой суд признал предпринимательницу Яху Канаеву, наехавшую на полицейского на своем автомобиле, виновной в «нанесении побоев».
3 апреля 2012, 12:04

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика