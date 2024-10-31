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Карагайский район

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2024
Поздним вечером в Карагайском районе насмерть сбили пешехода
31 октября 2024, 11:29
Фото. В ДТП в Карагайском районе пострадали два ребенка
Выясняются обстоятельства случившегося.
3 июня 2024, 06:04
Стало известно, какие населенные пункты Прикамья может затопить весной 2024 года
Риски половодья в этом году выше, чем в 2023 году.
18 марта 2024, 13:09
2017
Из-за дождей в Карагайском районе подтопило село
2 августа 2017, 09:02
2011
СУСК обжалует оправдательный приговор главе администрации Карагайского района
Следствие считает, что присяжные вынесли незаконный приговор.
25 августа 2011, 09:51

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