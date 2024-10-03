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Карантин

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2024
В Прикамье из-за заболеваемости детей закрыты на карантин первые школы
3 октября, 09:20
Кто такой уссурийский полиграф? Пермские эксперты рассказали о серийном убийце ёлок
19 августа, 11:58
В Прикамье стали известны результаты анализов трупа свиньи на чуму и сибирскую язву
26 июля, 11:17
В Пермском крае выявлены новые зоны поражения леса уссурийским полиграфом
26 июня, 06:11
Сотни пермских детей учатся на удаленке из-за карантина по ОРВИ
7 февраля, 12:41
В Кишертском округе введен карантин по бешенству
11 января, 06:12
2023
В Соликамске предотвращён вывоз в Узбекистан 86 кубометров заражённой древесины
13 октября 2023, 15:05
В Добрянском округе отменён карантин по бешенству
9 октября 2023, 11:29
В Красновишерском округе объявлен карантин по опасному заразному заболеванию
16 февраля 2023, 11:28
2022
В Перми уничтожены 160 хризантем, заражённых опасным вредителем
Заражённые цветы были сожжены.
15 ноября 2022, 13:46
В Перми и Пермском районе введён фитосанитарный карантин
Связан он с распространением уссурийского полиграфа.
19 сентября 2022, 13:49

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