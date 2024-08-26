Спецпроект

На день открытых дверей в кардиоцентр пришли родственники погибших пациентов

«Ложкой дегтя» для организаторов мероприятия стала группа родственников, которые потребовали заменить «сухановскоий конвейер» на «по-настоящему сердечную медицину».