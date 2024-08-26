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Кардиоцентр

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2024
Пермские хирурги первыми в мире прооперировали аорту на работающем сердце
До этого никто таких операций не проводил.
26 августа 2024, 13:19
2014
Спецпроект
Экспертиза подтвердила связь между ударом Вотякова и смертью пациента
Сегодня мировой суд Ленинского района приступил к допросу свидетелей. После перерыва адвокат истца планирует предоставить результаты экспертизы.
Сегодня суд рассмотрит дело Андрея Вотякова, избившего пациента в кардиоцентре
По мнению адвоката потерпевшей стороны, бывшему анестезиологу может грозить до шести месяцев исправительных работ.
21 января 2014, 02:07
2013
В Перми закончено расследование дела анестезиолога, избившего пациента в кардиоцентре
Сейчас следственный комитет направил уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
10 декабря 2013, 04:37
Спецпроект
На день открытых дверей в кардиоцентр пришли родственники погибших пациентов
«Ложкой дегтя» для организаторов мероприятия стала группа родственников, которые потребовали заменить «сухановскоий конвейер» на «по-настоящему сердечную медицину».
2011
Новый кардиоцентр возглавит самый оперирующий кардиохирург в России
Сергей Суханов перейдет на новую работу из Пермского института сердца.
20 июля 2011, 05:36
2010
В Перми собрали 6% Города Сердца
Начался монтаж модулей федерального кардиоцентра.
9 сентября 2010, 04:27

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