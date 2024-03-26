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Карусель

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2024
В Перми установят карусель за 10 миллионов рублей
Аттракцион предназначен для детей от 10 лет.
26 марта 2024, 06:09
2015
Гипермаркет «Карусель» на шоссе Космонавтов планируют открыть к концу 2015 года
Общая площадь двухэтажного объекта составит 16,3 тыс.кв.м.
27 марта 2015, 10:45
X5 Retail Group построит гипермаркет «Карусель» на шоссе Космонавтов
13 марта 2015, 08:27
2012
X5 Retail group представила проект планировки участка под строительство гипермаркета «Карусель»
Серьезных замечаний предложения ритейлера не вызвали.
5 декабря 2012, 07:47
2011
Бензин АИ-92: проездим до 2013 года
Владимир Путин подписал постановление о прекращении производства бензина стандарта Евро-2
13 сентября 2011, 04:07

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