Касается каждого

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Ноябрь
Пермские школьники могут купить и пополнить проездные в отделениях почты
1 ноября, 11:31
Октябрь
Пермяки могут пожаловаться на температуру в своих квартирах
31 октября, 11:19
Пермякам напоминают о мерах безопасности в период начала ледостава
30 октября, 10:37
В Перми можно поставить прививку от гриппа в двух пунктах вакцинации
28 октября, 11:32
Нерадивые родители могут начать платить алименты своим детям до 23 лет
27 октября, 04:55
С 2025 года пермские дети-инвалиды смогут бесплатно заниматься спортом
24 октября, 03:40
Завтра пермяки могут пожаловаться на проблемы с отоплением в краевую прокуратуру
23 октября, 06:22
С 2025 года в России увеличится МРОТ
22 октября, 13:52
Копать ли не копать? Пермские ученые рассказали, как подготовить огород к зиме
22 октября, 11:51
В понедельник в микрорайоне Левшино можно сделать прививку от гриппа без записи
18 октября, 10:26
Видео. Глава Прикамья презентовал Владимиру Путину спорткомплекс «Энергия»
18 октября, 03:03
Стало известно, где в Перми и Очере можно без записи привиться от гриппа
15 октября, 08:40
Пермяки смогут сообщить в полицию о закладчиках и наркопритонах
14 октября, 08:15
Пермяки смогут помочь детям, посетив рок-концерт в трамвае
11 октября, 08:16
В Пермскую гордуму внесено предложение о снижении стоимости проездных для школьников
9 октября, 06:17
В Пермском крае продолжает работу горячая телефонная линия по гриппу и ОРВИ
8 октября, 05:06
В Перми на неделе работают три мобильных пункта вакцинации
7 октября, 16:41
В Пермском крае в следующем году появится новая мера поддержки молодых семей
4 октября, 14:42
Пермяки могут получить субсидию при подключении газа к своему дому
4 октября, 12:49
Жителям Перми напоминают, где можно утилизировать изношенные шины
3 октября, 16:00

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