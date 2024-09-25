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Кассина

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В Пермском Политехе прошла инаугурация пятого ректора вуза
25 сентября, 12:51
Минобр Пермского края: в гимназии №33 и в школе «Синтез» не будет ресурсных классов
19 июня, 13:26
В этом году капитальный ремонт начнется в 12 школах Прикамья
За прошлый год в регионе возведено 11 новых школ.
31 января, 14:07
2023
«Никого мыть пол не заставят». Министр образования Прикамья рассказала о трудовом воспитании в школах
10 августа 2023, 07:32
2022
«Дети не рождаются кратно 25!» Министр Раиса Кассина — о переполненных школах, планах и надеждах на год
1 сентября 2022, 02:00

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