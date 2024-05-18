properm.ru
ГлавноеВсе новости

Каток

Выбрать дату
2024
В Кунгуре передумали выбирать подрядчика на строительство ледового дворца
18 мая, 12:58
В Перми завершается проект «Ледовый сезон»
6 марта, 04:55
Стало известно, когда закроется каток у Театра-Театра в Перми
4 марта, 06:03
Крытый каток может появиться в Орджоникидзевском районе Перми
2 марта, 12:58
В Перми около ТРЦ «Планета» откроется бесплатный каток
10 января, 09:56
2023
Массовые бесплатные катания на коньках в Перми на этой неделе отменены
19 декабря 2023, 08:51
Стало известно, когда в Перми будет открыт главный городской каток
Впервые каток на эспланаде у театра появился в 2022 году.
14 декабря 2023, 03:01
Где можно покататься на коньках в Перми этой зимой
13 декабря 2023, 10:16
Шесть муниципальных катков Перми будут бесплатными. Но не всегда
11 декабря 2023, 12:20
В пятницу, 10 марта, в Перми завершают свою работу городские ледовые катки
Они были открыты в рамках проекта «Ледовый сезон», напоминают в администрации Перми.
6 марта 2023, 11:58
2022
На эспланаде у Театра-Театра открылся главный городской каток
Он будет работать без выходных все праздники.
30 декабря 2022, 03:37
Каток у Театра-Театра не откроют из-за погоды
Дата открытия ледового объекта пока неизвестна.
25 декабря 2022, 11:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика