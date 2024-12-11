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Казахстан

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2024
Филиал пермской кофейни Monkey Grinder открылся в казахском университете
11 декабря, 07:15
Пермяки почти вдвое нарастили закупки казахстанского риса
9 октября, 06:05
Эксперты рассказали, из-за чего в России наблюдается дефицит электроэнергии
22 июля, 08:29
Экс-министру экономики Казахстана назначили 24 года заключения за убийство жены
В ноябре 2023 года мужчина жестоко расправился с супругой и пытался скрыть следы преступления.
13 мая, 12:56
Спортсменка из Чусового завоевала Кубок чемпионов по могулу
27 марта, 07:14
Из-за черного усача несколько стран остались без пермских пиломатериалов
15 марта, 05:57
В течение 2024 года в Прикамье завезли 441 тонну свежих помидоров из Казахстана
7 марта, 08:27
Спортсмены Прикамья завоевали две медали на международном турнире
Соревнования прошли в Нижнем Тагиле.
26 февраля, 06:38
Спортсмены из Чусового стали победителями «Кубка Чемпионов»
25 февраля, 12:07
2023
Появился список субсидируемых авиарейсов на 2024 год. Куда можно улететь из Перми?
21 декабря 2023, 14:02
Журналиста Properm. ru Владислава Иваненко депортировали несмотря на предстоящий суд
14 ноября 2023, 04:57
Журналист Properm. ru остается в Центре временного содержания иностранных граждан
10 ноября 2023, 04:55
Журналиста Properm. ru увезли в Центр временного содержания иностранных граждан
Сначала Владислава Иваненко доставили в отдел полиции №7 Свердловского района.
9 ноября 2023, 07:01
К журналисту Properm. ru Владиславу Иваненко пришла полиция. Сейчас с ним нет связи
По последним данным, он находится в «Центре временного содержания иностранных граждан».
9 ноября 2023, 04:14
Президент федерации регби может стать почетным консулом Казахстана в Прикамье
Кандидатуру должно согласовать МИД РФ.
24 июля 2023, 10:25
2022
Казахстан: олигархи улетели, здания в огне, протесты не утихают, фейки множатся
Подборка сообщений СМИ и телеграм-каналов о происходящих в Казахстане событиях к 16 часам 5 января (время пермское).
5 января 2022, 10:37
В Казахстане после ночных протестов задержаны более 200 человек
Правоохранительные органы Казахстана задержали больше 200 человек за нарушения общественного порядка, сообщают федеральные СМИ.
5 января 2022, 04:39

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