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Казань

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Октябрь
В Пермь хочет зайти международная сеть «цифровых» кофеен «Дринкит»
31 октября, 10:22
Терпей устал терпеть. Пермский медведь поехал на ПМЖ из Казани в Москву
16 октября, 10:28
В Перми за месяц работы каршеринга водители автомобилей устроили девять ДТП
5 октября, 11:04
Август
В Татарстане онкобольные вынуждены ехать в другие регионы для своего лечения
30 августа, 12:53
Сократятся авиарейсы из Перми в несколько городов России
14 августа, 06:04
Июнь
Семь спортсменов из Пермского края выступят на играх стран БРИКС
6 июня, 03:43
Май
Аэропорты Казани и Нижнекамска утром закрывались из-за атаки беспилотников
31 мая, 05:47
В Казани и Нижнекамске закрыли аэропорты на прием и отправку рейсов
23 мая, 10:17
Талибы* не смогли вовремя попасть на форум в Казани из-за атаки беспилотника
15 мая, 07:59
Апрель
Спортсменка из Краснокамска установила новый рекорд Прикамья по плаванию
17 апреля, 09:44
Properm.ru выпустили продолжение сериала о бандах Перми
4 апреля, 10:05
Март
В апреле авиакомпания NordStar запустит перелеты по маршруту Пермь-Казань
Полёты пока планируются до конца сентября.
14 марта, 13:12
В ЦУМе Перми откроется фитнес-клуб федеральной сети
13 марта, 06:48
У жительницы Казани, пытавшейся добраться до Перми, с карты украли более 275 тысяч
12 марта, 14:46
Февраль
Пермячка одержала победу на первенстве России по самбо
Девушка одержала победу в весовой категории до 72 кг.
21 февраля, 05:59
Январь
В конце января из Перми откроется четыре прямых рейса в регионы России
25 января, 08:03
Декабрь 2023
Спецпроект
Почему «Слово пацана» расходится с делом. Большое эссе о главном хите этого года
Спойлеры: Серьёзные | Рейтинг: для тех, кто еще не успел посмотреть, и кому не надоела волна хайпа | 18+
Появился список субсидируемых авиарейсов на 2024 год. Куда можно улететь из Перми?
21 декабря 2023, 14:02
В скандальном сериале «Слово пацана» сыграл 12-летний парень из Пермского края
Актер исполнил роль мальчика по кличке Лампа.
11 декабря 2023, 09:03
Ноябрь 2023
В Перми задержки в прилетах и вылетах рейсов из-за непогоды
Пермский аэродром временно закрыт из-за осадков, сообщили в пресс-службе.
22 ноября 2023, 18:54

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