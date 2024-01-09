Киберспорт

«Школьники пусть играют, но не забрасывают учебу». Пермяк годами играл с CS, а теперь открыл кибершколу

Артём Смолий — профессиональный киберспортсмен по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO; тактический шутер от первого лица — Properm.ru.). За свою карьеру он успел войти в топ-65 мира по версии сайта HLTV (профильный сайт по CS:GO). Является бронзовым призером Кубка России и входил в топ-1 игроков России по вузам. Получал приглашение от украинской киберспортивной организации «pro100» и проходил отбор в российскую организацию Team Spirit. Сейчас спортсмен является свободным агентом для киберспортивных организаций. Журналист Properm.ru Кирилл Зыкин пообщался с пермяком, чтобы выяснить, как изменился мир киберспорта, и стоит ли школьникам начинать киберкарьеру, бросив учебу.