properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Киев

Выбрать дату
2024
Уроженку Перми отправили под домашний арест за попытку повесить флаг РФ в Одессе
15 октября 2024, 10:51
2014
Ночь в беспокойном Киеве: десятки погибших и сотни раненых
В столице Украины продолжаются стычки между противниками власти и силовиками.
19 февраля 2014, 04:50
Ситуация в центре Киева снова обостряется: на улицах гремят взрывы
Шествие «Мирное наступление» переросло в столкновения с силовиками.
18 февраля 2014, 11:59
2013
В столице Украины продолжаются уличные столкновения
Демонстранты требуют отставки президента Виктора Януковича и досрочных выборов.
1 декабря 2013, 15:59
2011
В Киеве строительный кран от нечего делать пишет в Твиттер
Кран «Захарий» рухнул в Днепр и, пока его не подняли, общается с миром через Интернет.
20 ноября 2011, 07:46
2010
«Визуальной метафорой» Перми станет обгрызенное яблоко
В декабре, в центре серого города появится яркая фруктовая скульптура украинской художницы.
20 ноября 2010, 10:11

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика