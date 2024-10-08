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Кикшеринг

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Октябрь
Сервис кикшеринга хочет вернуть электросамокаты на улицы Перми в 2025 году
8 октября, 04:18
Июль
Фото. В Перми появилось граффити в поддержку электросамокатов
10 июля, 07:29
Власти не согласились с заявлением «Юрента» о дискриминации кикшеринга в Перми
6 июля, 04:20
«Не идти по пути запрета». Сервис кикшеринга «Юрент» раскритиковал слова мэра Перми об электросамокатах
5 июля, 05:53
Электросамокаты могут вернуться на улицы Перми после решения Госдумы
4 июля, 04:58
Май
Протест прокуратуры на ограничение парковок для СИМ в Перми рассмотрят в июне
22 мая, 10:07
Whoosh пытается оспорить в Арбитражном суде Прикамья штрафы за самокаты
22 мая, 07:13

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