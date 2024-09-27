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2024
Спецпроект
«Прости нас, Миша, мы всё проиграли» Как сериал «Игры» не показывает Олимпиаду
Спойлеры: отсутствуют | Рейтинг: тем, кто готов за отличную ретростилистику и работу актеров простить сериалу отсутствие всего остального | 16+
Спецпроект
Смерть «Битлджусу» к лицу в продолжении культового ужастика Тима Бёртона
Спойлеры незначительные | Рейтинг: всем любителям старых фильмов Тима Бёртона | 16
Спецпроект
Герой нашего комикса. Каким получился третий фильм о майоре Громе
Спойлеры: почти отсутствуют | Рейтинг: любителям кинокомиксов, вселенной Bubble Comics и просто хороших боевиков | 18+
Пермская актриса Зоя Бербер снялась в продолжении сериала «Тетя Марта» на СТС
Первая серия второго сезона выходит на СТС 8 апреля в 19:30.
26 марта 2024, 10:04
2023
Спецпроект
Как «Убийцы цветочной луны» пытаются убить американскую мечту. Рецензия Properm. ru
Спойлеры: серьезные | Рейтинг: тем, кто любит фильмы Мартина Скорсезе, Леонардо Ди Каприо, Роберта Де Ниро, тру-крайм и вестерны | 18+
Спецпроект
Звездолетом, поездом, автомобилем в погоне за русской душой в сериале «Кибердеревня»
Спойлеры: отсутствуют | Рейтинг: любителям постсоветской эстетики, высоких технологий и роуд-муви | 12+
Как второй сезон «Пищеблока» уничтожает все достоинства первого. Рецензия Properm. ru
Спойлеры: незначительные | Рейтинг: тем, кто очень сильно любит кино про вампиров | 18+
1 сентября 2023, 11:08

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