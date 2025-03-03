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Кинотеатры

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2025
Посещаемость пермских кинотеатров в начале года упала почти на четверть
3 марта, 05:23
2024
Из пермских кинотеатров пропали голливудские новинки. Пора бить тревогу?
Фильмы, полученные нелегально, убирают из проката в период праздников.
19 апреля 2024, 07:25
2013
В российские кинотеатры будут пускать по паспортам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий крупные штрафы за допуск детей в кино и на концерты с возрастными ограничениями.
24 апреля 2013, 08:09

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