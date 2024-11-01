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Кировский район

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Ноябрь
На набережной в Закамске закончили строить здание для клуба моржей и занятий ГТО
1 ноября, 05:00
Октябрь
За 208,9 миллиона в Перми продаются склады фармацевтической сети
15 октября, 03:46
В Кировском районе Перми построят новую трассу для лыжероллеров за 154 миллиона
13 октября, 05:31
Август
Новую набережную в Закамске открыли в июне, но она уже рушится
17 августа, 13:52
Июль
Пермяки снова выйдут протестовать против исправительного центра в Закамске
29 июля, 07:46
Пермские шиномонтажки будут оформлены в едином стиле до конца 2024 года
Новые требования вступят в силу 1 сентября.
22 июля, 10:46
Жители Закамска выйдут на пикет против строительства исправительного центра ФСИН
17 июля, 12:26
За шесть месяцев 2024 года улицы Перми очистили от 2,7 тысячи незаконных граффити
4 июля, 04:36
В полиции назвали самый опасный район Перми
4 июля, 02:43
Июнь
В Перми на новой набережной в Закамске размыло грунт из-за засорения фильтров
26 июня, 04:18
В ночь на 7 июня в Кировском районе Перми массово пропало электричество
7 июня, 03:08
Май
Видео. На Красавинском мосту в Перми произошло массовое ДТП с участием шести машин
10 мая, 07:56
Апрель
На деревья и кусты в Кировском районе Перми потратят 3 миллиона рублей
11 апреля, 06:55
Март
Власти Перми выделят 11 млн рублей на борьбу с нелегальными ямами
14 марта, 07:08
Пермячка отсудила у «Монетки» более 300 тысяч за перелом ноги на крыльце магазина
4 марта, 06:09
Февраль
В Кировском районе Перми могут появиться три новых автобусных маршрута
29 февраля, 12:50
Полицией Перми задержаны подозреваемые в похищении 2 млн рублей у пенсионеров
29 февраля, 08:06
Видео. В Кировском районе Перми легковушка снесла столб с дорожным знаком
25 февраля, 06:31
Фото. Стали известны победители традиционной Спартакиады муниципальных служащих Перми
11 февраля, 11:58
Где-то пусто, где-то — тысячи кустов. Власти Перми раскрыли планы по озеленению
7 февраля, 06:05

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