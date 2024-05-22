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Кишечная инфекция

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2024
В Екатеринбурге массово отравились покупатели сети «Жизньмарт», которая есть в Перми
Зафиксировано уже 18 случаев обращения.
22 мая 2024, 08:06
В подтопленном Орске наблюдаются массовые случаи кишечной инфекции
Орчане заразились норовирусом 2 типа.
6 апреля 2024, 14:14
2012
Школьники в Березниках отравились из-за аварии на водоводе
Сейчас авария уже ликвидирована. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.
25 ноября 2012, 07:48
СК проводит проверку по факту отравления школьников в Березниках
На месте происшествия в школах №1 и №6 вместе с экспертами Роспотребнадзора работают представители краевого Следственного комитета.
23 ноября 2012, 07:07
Из-за кишечной инфекции школы Березников перешли на «буфетное» обслуживание
В школьных столовых города остались только выпечка и напитки, а из меню детских садов исключили салаты, сырые овощи, фрукты и сладкое.
23 ноября 2012, 03:53
2011
Эпидемия кишечной инфекции в Германии завершилась
Источником заражения в конечном итоге были объявлены проросшие семена бобовых.
27 июля 2011, 02:36
Источником кишечной инфекции могли стать египетские бобы
У европейского центра профилактики распространения заболеваний появился «новый подозреваемый».
1 июля 2011, 06:42

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