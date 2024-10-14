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Китай

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Октябрь
В октябре в центре Перми откроется китайский супермаркет
14 октября, 04:23
Сентябрь
С начала года из Прикамья в Китай вывезли более 150 тысяч кубометров леса
26 сентября, 04:28
Август
Китайский производитель шпона придет в Пермский край до конца года
27 августа, 11:49
Пермяки хотят выучить английский и китайский языки
18 августа, 10:49
Рубль дешевеет, а доллар и юань растут. Что ведет россиян в долговую яму?
14 августа, 11:29
Июль
Из Пермского края за полгода в Китай вывезли почти 82,5 тысячи кубометров леса
3 июля, 16:25
Июнь
За пять месяцев 2024 года авторынок в Прикамье вырос на 70%
24 июня, 08:32
Апрель
В 2024 году Пермский край отправил почти 14 тонн мороженого в Беларусь и Китай
17 апреля, 12:43
Бывший пермяк выступил в роли жениха в передаче «Давай поженимся»
12 апреля, 08:59
Случай заражения обезьяньим герпесом выявлен в Гонконге
4 апреля, 05:05
Март
Авиакомпании из Китая предложили вернуть деньги за билеты после теракта в «Крокусе»
28 марта, 06:47
Авиакомпанию Royal Flight лишили допуска на перелеты в 13 стран
Весной 2022 года Royal Flight приостановила полеты на фоне санкций.
14 марта, 08:35
Январь
Кондитерская фабрика «Пермская» начала поставлять шоколад в Китай
26 января, 14:58
В 2023 году на рынок Прикамья вышло 16 китайских брендов
11 января, 09:28

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