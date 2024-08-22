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Кладбища

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2024
На кладбищах Перми готовят новые места для захоронений
22 августа, 06:05
Власти Перми планируют цифровизировать кладбища
5 августа, 03:58
В Перми разработают проект нового прощального зала
2 августа, 16:43
У городских кладбищ Перми в майские праздники появятся дополнительные остановки
7 мая, 14:08
В мэрии рассказали, какие районы Перми обработаны от клещей
7 мая, 12:50
2023
Власти выбрали компанию для расширения двух пермских кладбищ
2 декабря 2023, 12:27
В Перми планируют расширить два кладбища за 25 миллионов рублей
21 ноября 2023, 07:22
В Перми мест на кладбищах осталось только на год, на 2,9 тысяч захоронений
20 апреля 2023, 04:41

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