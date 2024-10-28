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Кладбище

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Китайское кладбище в Перми внесли в госреестр объектов культурного наследия
28 октября, 05:30
Недостроенный крематорий на Восточном кладбище в Перми обнесут забором за 1 миллион
24 октября, 13:11
Похороны в Перми подорожали в два раза
24 октября, 08:08
В Перми школьник облизал кладбищенские кресты на кладбище
2 октября, 16:13
Убили и закопали в чужую могилу. В Перми задержаны убийцы 29-летнего кунгуряка
14 августа, 09:06
Работы по строительству крематория в Перми в 2025 году оценены почти в 489 млн рублей
8 августа, 05:09
В Перми разработают проект нового прощального зала
2 августа, 16:43
Администрация Перми рассмотрит варианты использования недостроенного крематория
9 июля, 10:25
Сорвавшая расчистку территорий пермских кладбищ компания попала в черный список
23 мая, 06:03
У городских кладбищ Перми в майские праздники появятся дополнительные остановки
7 мая, 14:08
Проект переноса пермской могилы «проклятой дочери» прошёл экспертизу
19 апреля, 08:13
Два пермяка, подозреваемые в убийстве мужчины, заключены под стражу
Тело убитого было обнаружено на минувшей неделе на Северном кладбище Перми
19 марта, 16:54
«Воспитывали троих детей». В Бардымском округе простились с убитым на СВО бойцом
5 февраля прошла церемония прощания с бойцом в здании Елпачихинского дома культуры.
5 февраля, 12:29
2023
Власти выбрали компанию для расширения двух пермских кладбищ
2 декабря 2023, 12:27
В Перми планируют расширить два кладбища за 25 миллионов рублей
21 ноября 2023, 07:22
Пермяки возмутились снесённым надгробиям в Иудейском квартале Егошихи. Что произошло?
По территории кладбища проложена новая дорожка, которой, якобы, и было нужно высвобожденное пространство.
10 ноября 2023, 13:08
В Перми власти пытаются расширить кладбище под захоронения бойцов СВО, убирая киоски
6 ноября 2023, 07:23
Спецпроект
Передел в похоронном бизнесе Перми продолжается. Выдавливают малых предпринимателей
В Перми около кладбищ могут исчезнуть нестационарные торговые точки по продаже ритуальной атрибутики и памятников. Предпринимателей уже предупредили, что им придется закрываться.
Прокуратура добивается закрытия кладбища в Бахаревке под Пермью
7 сентября 2023, 16:52
В Прикамье чиновников через суд заставили облагородить кладбища
13 июня 2023, 05:48

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