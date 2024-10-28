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Передел в похоронном бизнесе Перми продолжается. Выдавливают малых предпринимателей

В Перми около кладбищ могут исчезнуть нестационарные торговые точки по продаже ритуальной атрибутики и памятников. Предпринимателей уже предупредили, что им придется закрываться.