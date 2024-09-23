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Клещевой энцефалит

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2024
Сезон активности клещей продолжается. В каких территориях Прикамья они нападают чаще
23 сентября, 05:32
Клещи менее активны, но продолжают нападать на жителей Прикамья. Статистика
13 сентября, 06:34
От клещей в Пермском крае пострадали более 26 тысяч человек
17 августа, 10:58
Главный эпидемиолог Минздрава Прикамья заявил о росте числа жалоб на клещей
22 мая, 03:53
В Пермском крае нашли первого зараженного клеща, напавшего на человека
18 апреля, 02:49
Иркутские ученые запатентовали способ лечения клещевого энцефалита
8 апреля, 11:27
Пермский край стал одним из регионов, где водятся самые опасные клещи
1 апреля, 09:30
Стало известно, готов ли Пермский край к защите от клещевого энцефалита
15 марта, 06:36
В Пермском крае началась прививочная кампания против клещевого энцефалита
9 марта, 04:30
В Прикамье готовятся к вспышке клещевой активности
21 февраля, 05:07
2022
В Прикамье за неделю на четверть выросло число зараженных боррелиозом. Самые опасные районы
Всего в начале августа клещи укусили 232 пермяка, в том числе девять детей
8 августа 2022, 12:05

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